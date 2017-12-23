موسكو: مؤتمر الحوار الوطني السوري يشهد تشكيل لجنة دستورية

قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، إن حوالي 1700 شخصا قد يشاركوا في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.