مقتل يمنيين اثنين وإصابة 10 آخرين بغارات للتحالف بقيادة السعودية على صنعاء

قُتل يمنيان اثنان، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين، إثر غارات لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية على مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وسط اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر أمني لـوكالة سبوتنيك، اليوم السبت، إن "طيران التحالف نفذ 4 غارات، بجوار كلية التربية في مديرية أرحب"، متابعا بأن الغارات "خلفت قتيلين وأكثر من 10 جرحى".