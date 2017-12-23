شاهد بالفيديو... حلب درة الشمال السوري وسحر الطبيعة في دريكيش طرطوس

تتميز سوريا بمناطقها السياحية الرائعة على مستوى الشرق الأوسط، فلا تخلو محافظة سورية من طبيعة خلابة أو إبداعات تاريخية أو أثرية وإلى ما هنالك من مواقع تجذب الاهتمام.

© Sputnik. Valeriy Melnikov سوريا... افتتاح أكبر مغارة ميلاد في العالم العربي

وقد نشرت وزارة السياحة السورية فيديو يظهر عودة الحياة إلى مدينة حلب في الشمال السوري، وذلك بعد عام على تحريرها من سيطرة الفصائل المسلحة.

كما نشرت فيديو يظهر جمال وسحر الطبيعة في منطقة الدريكيش في محافظة طرطوس، ويأتي ذلك في إطار الجهود السورية لتفعيل الحركة السياحية والتأكيد على عودة الحياة إلى ربوع سوريا بعد 7 سنوات من الحرب.



