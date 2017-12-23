السفير اليمني في الأردن: "أنصار الله" وحيدون بعد خسارتهم غطاء "صالح"

أكد السفير اليمني لدى الأردن علي العمراني أن "أنصار الله" (الحوثيون) أصبحوا الآن وحيدين في مواجهة الشعب اليمني، بعدما خسروا الغطاء السياسي والقبلي الذي كان يوفره تحالفهم مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح .

عمان- سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن العمراني، اليوم السبت، قوله إن " "أنصار الله" خسروا الغطاء السياسي الذي كان يوفره لهم تحالفهم مع صالح، كما خسروا الحاضنة الاجتماعية لعلاقته المتعمقة مع كثير من القبائل، خاصة القبائل المحيطة بصنعاء".

وأضاف العمراني أن "الحوثيين الآن وحيدون في مواجهة الشعب اليمني كله، وليس أمام القوى السياسية اليمنية سوى أن تجمع كلمتها وجهدها في وجه هذه الحركة"، متابعا بأنه على حزب المؤتمر الشعبي العام "واجب وطني وتاريخي وأخلاقي تجاه إنقاذ اليمن من براثن الميليشيا الغاصبة التي حاربها المؤتمر وحكومته في ست حروب".

ولفت العمراني إلى أن حزب المؤتمر "أدرك الآن كم كنا على حق عندما حددنا موقفا واضحا وفي وقت مبكر من هذه الميليشيا"، مستكملا "ليس من مصلحة المؤتمر كما لَيْس من مصلحة الوطن أن يذهب حزب المؤتمر بعيدا عن الشرعية".

وتابع السفير اليمني لدى عمّان "لم نرد الحرب يوما ولم نخطط لها وكان السلام هو الخيار الأساس لنا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي"، موضحا "نخوض الحرب الآن من باب الاضطرار، وحتى بعد اندلاع الحرب خاضت الشرعية جولات من الحوار بشكل مباشر مع "أنصار الله" في جنيف والكويت".

ولفت العمراني إلى أن "الشرعية وافقت على ما طلبه المجتمع الدولي ووقعت في الكويت على الاتفاق الذي حررته الأمم المتحدة، ورعاة المفاوضات وهم ممثلون لـ18 دولة منها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وأخرى إقليمية".

وكان "أنصار الله" أعلنوا في 4 كانون الأول/ديسمبر الجاري، مقتل صالح بعد هجوم مسلح تعرضه له موكبه في العاصمة اليمنية صنعاء.

ويشارك الأردن في تحالف تقود السعودية منذ 26 أذار/مارس 2015، لدعم الشرعية في اليمن، بهدف إعادة هادي وحكومته إلى سدة الحكم.