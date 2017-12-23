"التحالف العربي" يسمح لناقلة وقود الدخول لميناء الحديدة اليمني

سمحت قوات "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، اليوم السبت، لسفينة محملة بأكثر من 13طنا من الوقود، بالوصول إلى ميناء الحديدة في شمال اليمن.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad مسؤول يمني: أول سفينة تحمل مساعدات إنسانية تدخل ميناء الحديدة

القاهرة — سبوتنيك . ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر في التحالف أن "خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في قيادة التحالف تلقت طلبا بإصدار تصريح لدخول سفينة "بهيا داناس"، والتي كانت تحمل على متنها 13 ألفا و808 أطنان مترية من الوقود، إلى ميناء الحديدة".

وأكد المصدر أن "السفينة وصلت بالفعل إلى الميناء، صباح اليوم"، منوها بأن قواته "تحرص" على استمرار ودعم الأعمال الإنسانية والإغاثية.

يشار إلى أن قوات "التحالف"، التي تفرض، من آذار/ مارس 2015، حصارا بريا وجويا وبحريا على مناطق سيطرة "أنصار الله" في شمال اليمن، أكدت، قبل أيام، استمرار فتح ميناء الحديدة ومطار العاصمة صنعاء، لاستقبال المواد الإغاثية.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.