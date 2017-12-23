قوات هادي تقول إنها حققت تقدما شرق صنعاء

صنعاء- سبوتنيك. أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي استعادة السيطرة على مناطق جديدة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن، عقب معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين".

© REUTERS/ MOHAMED AL-SAYAGHI عمليات الهجوم والهجوم المضاد لا تزال مستمرة بين "أنصار الله" و"قوات هادي" وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني العقيد عبدالله الفندقي في تصريح صحفي اليوم السبت إن "وحدات عسكرية سيطرت اليوم، على جبال الدشوش وجبلي التفاحة وتبة القناصين والمشنة، وإن التقدم مستمر باتجاه منطقة قطبين".





وأضاف الشندقي إن "المعارك أسفرت عن مقتل 28 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة العشرات خلال تقدم الجيش اليمني، وأن طيران التحالف استهدف بغارات تعزيزات للحوثيين أدت إلى إعطاب 7 آليات ومعدات عسكرية أخرى".





ومن جهة أخرى قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك" بأن "مسلحي "أنصار الله" أحبطوا هجوماً لقوات الرئيس هادي باتجاه قرية الحول في نهم، وكبدوا المهاجمين قتلى وجرحى وأعطبوا آلية للجيش اليمني".





وأشار إلى أن مسلحي جماعة أنصار الله نفذوا هجوماً مضاداً على مواقع لقوات الرئيس هادي خلف جبل الصلطاء في ذات المديرية، ألحق خسائر في صفوفهم.





ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.





وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ "حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.