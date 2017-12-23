"زلزال" من عند "أنصار الله" يخلف قتلى وجرحى في صفوف "قوات هادي"

شن مسلحو جماعة "أنصار الله" قصفا صاروخيا على قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة من "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في محافظة صنعاء، مخلفين قتلى وجرحى في صفوف تلك القوات.

صنعاء — سبوتنيك . وأوضح مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" أن "وحدة الصواريخ في جماعة "أنصار الله" قصفت، مساء اليوم السبت، تجمعا للجيش اليمني بمنطقة الحول في مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء، بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 2 مداه 15 كيلومترا."

وأكد المصدر أن "القصف الصاروخي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي".

ويأتي القصف الصاروخي لـ"أنصار الله" عقب تحقيق الجيش اليمني تقدما في مديرية نهم وسيطرته على جبال الدشوش، وجبلي التفاحة، وتبة القناصين، والمشنة، وفقا لما ذكره مسؤول عسكري.

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ "تحالف عربي" بقيادة السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءا، في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـ"حركة أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.