ضابط يمني يفجر مفاجأة حول مقتل اللواء يوسف المداني

وقال راشد، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم السبت، 23 ديسمبر/ كانون الأول، إن خبر مقتل المداني الذي تناولته وسائل الإعلام التابعة للتحالف كاذب 100%.

وتابع أن "هناك أسير لدى التحالف يشبه قليلا ملامح يوسف المداني قاموا بقتله والتمثيل به كما يمارسون ذلك بدون اكتراث بالجانب الإنساني".

وأكد راشد، أن الصور المتداولة هي لأسير يمني من الجيش واللجان الشعبية وليس اللواء المداني.

وتابع راشد، "كل هذه الفبركة والدعاية حول مقتل يوسف المداني أو أبو علي الحاكم رئيس الاستخبارات، إنما يريدون بها التغطية على استهداف قصر اليمامة بصاروخ بالستي يمني، عقب اعتراف الولايات المتحدة باستهداف القصر وتغطية على حجم الفشل العسكري الميداني في مواجهة الجيش واللجان، وكذلك التغطية على الجرائم بحق المدنيين عقب إطلاق الصاروخ الذي جعلهم يعيشون صدمة عسكرية وذهول لم يكن يتوقعوه، وحتى عقب اعتراف أمريكا لم يستطيعوا أن يرقعوا كذبتهم بزعمهم اعتراض الصاروخ".