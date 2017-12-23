عرب كركوك يحتجون على قرار رفع العلم الكردي...ويطالبون بمقاضاة طالباني

طالب المجلس العربي في محافظة كركوك، السبت، الادعاء العام باتخاذ "الإجراءات القانونية" بحق رئيس مجلس المحافظة وكالة ريبوار طالباني والأعضاء المصوتين على قراري رفع علم الإقليم في المحافظة وشمولها باستفتاء الانفصال، فيما دعا المجموعة العربية والتركمانية الى "مقاطعة" جلسات مجلس المحافظة.

وذكرت " السومرية نيوز " أن المجلس قال في بيان صحفي: "لم تندمل جراحنا إلى اليوم من جراء الجرائم التي ارتكبت بحق المكون العربي في كركوك إن كانت من قبل عصابات "داعش" الإرهابية أم من العصابات المنظمة للإنفصاليين، وما زالت كركوك تدفع ثمن السياسة المقيتة لهؤلاء المجرمين وحمقى السياسة المريضة الذين رموا المحافظة في دهاليز ظلامية إرضاءً لمصالحهم الشخصية والمحافظة عليها".

وأضاف المجلس، أن "هذا يتمثل بمجلس المحافظة، وتحديداً قائمة كركوك المتآخية الكردية بامتياز وبرئاسة المدعو ريبوار طالباني، الذين صالوا وجالوا في هذا المجلس بحكم أغلبيتهم به واستكبروا وتطاولوا على القانون والدستور وعلى رئيس الوزراء والبرلمان العراقي والمحكمة الاتحادية وأصدروا قرارات مخالفة لكل ما ذكر"، موضحا أن من هذه القرارات "قرار رفع علم الاقليم في كركوك، والقرار سيء الصيت الخاص بشمول محافظة كركوك باستفتاء الانفصال والذي على أثره قررت الحكومة الاتحادية قرارها الحكيم والتدخل في كركوك وإعادة فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة"، وفقا لـ"السومرية نيوز".

وبين المجلس، "اليوم، وبعد أن نعمنا بالعيش بأمن وسلام، نحن وباقي القوميات أصبحنا نسمع بين الفينة والأخرى بأن مجلس المحافظة برئاسة ريبوار طالباني سيء الصيت يحاول عقد جلسة للمجلس، وهذا مرفوض من قبلنا كأحزاب عربية وممثلين للمكون العربي في كركوك"، مطالبا المجموعة العربية والتركمانية بـ "مقاطعة هذه الجلسات".

وطالب المجلس الادعاء العام بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس المجلس وكالة والأعضاء المصوتين على قرار رفع العلم وقرار شمول المحافظة باستفتاء الانفصال".

وكان النائب جاسم محمد جعفر، قد طالب السبت 18 تشرين الثاني 2017، باعتقال رئيس مجلس كركوك ريبوار الطالباني، فيما دعا إلى حل المجلس الذي أدخل المحافظة في فتنة كبيرة.