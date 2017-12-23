الملك سلمان يصدر أمرين بشأن المحكمة العليا و"الأعلى للقضاء"

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الثاني، أمرين ملكيين بتسمية عدد من القضاة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER تزامنا مع الحملة على الفساد...أمر ملكي جديد يخص القضاء السعودي

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن أمرًا ملكيًا صدر ‏بتسمية عدد من أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء، وهم: الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، والشيخ علي بن صالح السيف عضوين متفرغين في المجلس الأعلى للقضاء، ‏والشيخ سعد بن محمد الهزاني والشيخ إبراهيم بن محمد العسكر عضوين غير متفرغين في المجلس.

وأضافت الصحيفة أن أمرًا ملكيًا آخر صدر بتسمية الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان عضوًا في المحكمة العليا.

يشار إلى أن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ثمّن الأمرين الملكيين مضيفًا أنهما يأتيان في سياق الدعم المتواصل في قطاع القضاء الذي يشهد تطورًا ملموسًا يومًا بعد يوم في جميع أعماله وخدماته المقدمة للمتقاضين والمستفيدين.

ورفع أصحاب الأعضاء المعينيين شكرهم للملك سلمان، على الثقة الملكية معبرين عن اعتزازهم بثقة الملك فيهم، متمنين التوفيق لتحقيق تطلعات الحكومة السعودية وخدمة وطنهم.