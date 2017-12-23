الجيش اللبناني: توقيف سوريين في شبعا لانتمائهم لجبهة النصرة

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم السبت 23 ديسمبر/ كانون الأول، عن توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا.

القاهرة- سبوتنيك . وأعلن الجيش اللبناني توقيف عدد من السوريين في منطقة شبعا، على الحدود مع هضبة الجولان السورية، لانتمائهم لجماعة جبهة النصرة التي تقاتل في سوريا.

وقال الجيش اللبناني على موقعه الرسمي، إنه " نتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مديرية المخابرات من توقيف عددٍ من السوريين في منطقة شبعا، لانتمائهم إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، والمشاركة في أعمال إرهابية".

وأضاف البيان، "كما عثرت على مخزن بداخله كمية من الأسلحة والذخائر".

وأطلق الجيش اللبناني وحزب الله، بشكل منفصل، في أغسطس/ آب الماضي عمليات عسكرية على الحدود مع سوريا ضد التنظيمات المتطرفة المنتشرة هناك، وأبرزها جبهة النصرة وداعش.

وانتهت الحملات بانسحاب مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم إلى الأراضي السورية بعد اتفاق مع حزب الله في ذات الشهر.