اليمن... 38 قتيلا وجريحا في مواجهات والتحالف يشن 10 غارات

وأفاد بمصرع 8 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة 7 آخرين، فيما قتل 3 من قوات الرئيس هادي وجُرح 5 خلال المواجهات، مضيفاً أن طيران التحالف شن 4 غارات على مواقع لأنصار الله في جبل المهاية الواقع بين منطقتي النجيبة والهاملي شمال موزع، أسفرت عن مقتل 9 وإصابة 6 آخرين.
وفي مدينة تعز، هاجم مسلحو "أنصار الله" بغطاء مدفعي مواقع لقوات الرئيس هادي في الصياحي وحذران بمنطقة الضباب غرب المدينة، ووفقًا لمصدر محلي، فإن قتلى وجرحى سقطوا خلال إحباط الجيش اليمني لهجوم الحوثيين.
في السياق ذاته، قصفت مدفعية الحوثيين تجمعات لقوات الرئيس هادي في تبة السيمن وخلف موقع الشبكة بمديرية ذوباب، ونفذ طيران التحالف 4 غارات شرق معسكر العمري في ذات المديرية، كما شن التحالف غارة جوية على مفرق مديرية المخا.
وجدد طيران التحالف غاراته على صنعاء، حيث شن غارة على نقيل ابن غيلان في مديرية نهم شرق صنعاء، واستهدف بأخرى معسكر صبرة في مديرية بلاد الروس جنوب العاصمة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)