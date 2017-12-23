اليمن... 38 قتيلا وجريحا في مواجهات والتحالف يشن 10 غارات

تجددت المواجهات، اليوم السبت 23 ديسمبر/كانون الأول، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي جماعة أنصار الله في محافظتي تعز والحديدة باليمن.

© REUTERS/ IBRAHEEM AL OMARI قطر تستفتح أدائها في خليجي 23 بفوز ساحق على اليمن

صنعاء — سبوتنيك . وأوضح مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"، أن مواجهات دارت في أطراف منطقتي الهاملي والنجيبة شمال مديرية موزع بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن، بالتزامن مع مواجهات أخرى في محيط مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد بمصرع 8 من مسلحي "أنصار الله" وإصابة 7 آخرين، فيما قتل 3 من قوات الرئيس هادي وجُرح 5 خلال المواجهات، مضيفاً أن طيران التحالف شن 4 غارات على مواقع لأنصار الله في جبل المهاية الواقع بين منطقتي النجيبة والهاملي شمال موزع، أسفرت عن مقتل 9 وإصابة 6 آخرين.

وفي مدينة تعز، هاجم مسلحو "أنصار الله" بغطاء مدفعي مواقع لقوات الرئيس هادي في الصياحي وحذران بمنطقة الضباب غرب المدينة، ووفقًا لمصدر محلي، فإن قتلى وجرحى سقطوا خلال إحباط الجيش اليمني لهجوم الحوثيين.

في السياق ذاته، قصفت مدفعية الحوثيين تجمعات لقوات الرئيس هادي في تبة السيمن وخلف موقع الشبكة بمديرية ذوباب، ونفذ طيران التحالف 4 غارات شرق معسكر العمري في ذات المديرية، كما شن التحالف غارة جوية على مفرق مديرية المخا.

وجدد طيران التحالف غاراته على صنعاء، حيث شن غارة على نقيل ابن غيلان في مديرية نهم شرق صنعاء، واستهدف بأخرى معسكر صبرة في مديرية بلاد الروس جنوب العاصمة.