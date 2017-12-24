أول تعليق من محامي مبارك على إلغاء سويسرا تجميد أصول مصرية

وتابع قائلا "يبرهن القرار على أن إقرارات الذمة المالية للرئيس الأسبق، والتي تؤكد عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أي أصول خارج مصر، صحيحة تماما".
واستطرد قائلا
"كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أي من الاشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك اختص البيان شخص مبارك بفقرة محدودة تؤكد على عدم تملكه لأي أصول في سويسرا".
وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إلغاء تجميد أصول لشخصيات مصرية، والمجمدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وقرر المجلس الاتحادي السويسري تمديد تجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام آخر.
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