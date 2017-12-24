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16:16 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

    أول تعليق من محامي مبارك على إلغاء سويسرا تجميد أصول مصرية

    © Sputnik. Vladimir Rodionov
    العالم العربي
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    أصدر محامي الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، بيانا يعلق فيه على قرار سويسرا بإلغاء تجميد أصول مصرية.

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    © REUTERS/ REUTERS FILE PHOTO
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    وقال المحامي فريد الديب، في نص البيان، الذي نشرته وسائل إعلام مصرية محلية إن قرار المجلس الفيدرالي السويسري بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا، يبرهن على عدم امتلاك مبارك أي أصول في الخارج.

    وتابع قائلا "يبرهن القرار على أن إقرارات الذمة المالية للرئيس الأسبق، والتي تؤكد عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر أي أصول خارج مصر، صحيحة تماما".

    واستطرد قائلا

    "كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفي فقط بالحديث عن إلغاء المرسوم الخاص بمصر، وعدم التعرض لأسماء أي من الاشخاص السابق إدراجها على مدار السبع سنوات الماضية، ولكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل مبارك اختص البيان شخص مبارك بفقرة محدودة تؤكد على عدم تملكه لأي أصول في سويسرا".

    وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت في وقت سابق، عن إلغاء تجميد أصول لشخصيات مصرية، والمجمدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

    وقرر المجلس الاتحادي السويسري تمديد تجميد أصول مملوكة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، والرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، لمدة عام آخر.

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