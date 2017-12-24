رسالة من الملك سلمان إلى أمير الكويـت

تسلم أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة شفهية، اليوم الأحد، 24 ديسمبر/كانون الأول، من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

واستقبل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وبحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر السيف، المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وبحضور وزير شؤون الديوان الأمیري بالإنابة الشیخ محمد العبدالله المبارك الصباح.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقل المستشار بالديوان الملكي السعودي، خلال الاستقبال، رسالة شفوية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لأمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات في المنطقة.

أمير دولة #الكويت يتلقى رسالة شفوية من أخيه #خادم_الحرمين_الشريفين حول العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ، وآخر المستجدات في المنطقة.https://t.co/UNZsYIW7HE#واس — واس (@spagov) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

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