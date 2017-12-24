وفد إعلامي رياضي عربي يطالب الفيفا السماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها

© Photo/ Sana الرياضة السورية سلاح دفاعي في مواجهة الحرب والإرهاب

وقال رئيس الوفد صالح الراشد من الأردن إن زيارتنا إلى سوريا ومشاركتنا في ملتقى الإعلام العربي رسالة نوجهها إلى اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفك الحظر والسماح للمنتخبات السورية باللعب على أرضها وبين جمهورها الأمر الذي يساعد في تحقيق إنجازات جديدة للرياضة السورية. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا ".

من جهته أكد رئيس الاتحاد الآسيوي السابق للصحافة الرياضية محمد قاسم من البحرين أن هذه المشاركة هي الخطوة الأولى وستكون هناك خطوات أخرى بوفد أشمل يجمع إعلاميين آسيويين وأوروبيين.

ولفت قاسم إلى أن هناك مشروعا كبيرا سيبدأ قريبا من خلال النادي الإعلامي الرياضي الدولي ومقره في تونس سيجمع الإعلاميين الرياضيين من كل دول العالم ومن ضمنهم الإعلاميون الرياضيون السوريون.

وقام الوفد أمس السبت بجولة على ناديي الفيحاء وبردى واطلع على المنشآت والصالات وواقع الألعاب وسيقوم اليوم الأحد بزيارة إلى المؤسسات الإعلامية.

يشار إلى أن "ملتقى الإعلام العربي الرياضي" ينعقد الثلاثاء القادم في مبنى الاتحاد الرياضي العام تحت شعار "الرياضة رسالة سلام وثقافة حوار" ويناقش دور الإعلام الرياضي السوري في إبراز الإنجازات الرياضية التي تحققت خلال السنوات الماضية.