سامح شكري يزور إثيوبيا الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول، أن الوزير سامح شكري يتوجه إلى أديس أبابا في الأسبوع المقبل.

© AFP 2017/ ZACHARIAS ABUBEKER مصر تلمح إلى استخدام أدوات جديدة للتعامل مع سد النهضة (فيديو)

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سيتوجه إلى أديس أبابا، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع نظيره الإثيوبي في محاولة لكسر الجمود بشأن مشروع بناء سد النهضة الإثيبوبي.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر/ تشرين الثاني للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، بحسب ما قالت "رويترز".