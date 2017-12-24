إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي لهيئة المفوضين

أحال القضاء المصري، في مجلس الدولة، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، لهيئة مفوضي الدولة.

© AP Photo/ Tarek el-Gabbas, File محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص بسحب أوسمة مرسي

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أحال دعوى إسقاط الجنسية عن مرسي لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.

وكانت الدعوى القضائية المقام بحق مرسي وعدد من المسؤولين، قد طالبت بإسقاط الجنسية المصرية عنه، بسبب صدور أحكام قضائية بحقه وصلت إلى 45 عاما.