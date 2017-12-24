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17:42 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    امرأة تحمل دجاجة لطبخها في عيد الكريسماس في سوق وسط مدسنة بانغةي بجمهورية أفريقيا الوسطى.

    دولتان عربيتان تحظران هذا المنتج من السعودية

    © AP Photo/ Rebecca Blackwell
    العالم العربي
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    عقب يوم من تأكيد السلطات السعودية الانتهاء من إزالة جميع مخلفات سوق الطيور في (العزيزية) بالعاصمة الرياض، بعد رصدها حالات نفوق طيور هناك جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور (H5N8) الأربعاء الماضي، اتخذت دولتين عربيين قرار بحظر استيراد الدواجن من السعودية.

    إنفلونزا الطيور
    © REUTERS/ CHINA STRINGER NETWORK
    السعودية تحظر استيراد الدواجن من بلجيكا مؤقتا
    فقد أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة، والبرية، وطيور الزينة، والصيصان، وبيض التفقيس، ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المملكة العربية السعودية.

    وتابعت الوزارة، أنه تم حظر استيراد لحوم الدواجن ومنتجاتها غير المعاملة حرارياً، وبيض المائدة من المنطقة المصابة "الرياض". وأوضحت، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن الحظر يأتي في إطار إصابة بعض الطيور في العاصمة السعودية الرياض بإنفلونزا الطيور.

    من جانبها، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن حظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية.

    ووفقاً لموقع "السومرية نيوز"، قال وكيل الوزارة مهدي ضمد القيسي: "دائرة البيطرة التابعة للوزارة أصدرت منعا بموجب الصلاحيات المخولة للوزير بحظر استيراد الدواجن ومشتقاتها من المملكة"، عازيا السبب إلى "ظهور مرض إنفلونزا الطيور في السعودية".

    وأشار القيسي، إلى أن "المنع يأتي على أساس إصدارات منظمة الصحة الحيوانية العالمية التي تنظم التجارة الدولية على ضوء الموقف الوبائي لدول العالم"، مضيفاً أن "الحظر سيشمل جميع لحوم الدواجن والطيور، ومنتوجاته من البيض والريش".

    انظر أيضا:

    تهريب البيض من تركيا يلحق خسائر في منشآت الدواجن السورية
    روسيا تحظر شحن الدواجن والبيض من عدة دول أوروبية
    روسيا تحظر تصدير لحم الدواجن من بعض المناطق بسبب إنفلونزا الطيور
    روسيا تحظر عبور الدواجن الأمريكية ومنتجاتها عبر أراضيها بسبب انفلونزا الطيور
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, تويتر, الديوان الملكي السعودي, حظر استيراد الطيور, انفلونزا الطيور, الطيور, الدواجن, العراق, الإمارات, السعودية, الديوان الملكي السعودي, الحكومة السعودية, السعودية
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