مقتل يمني وإصابة ثلاثة آخرين في غارتين للتحالف على صعدة

قتل يمني واحد، فيما أصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، اليوم الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول، إثر غارتين لطيران "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، على محافظة صعدة الحدودية.