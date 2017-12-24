إسرائيل ترفض إطلاق سراح الفتى صاحب صورة الاعتقال الشهيرة

رفضت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول، إطلاق سراح الفتى الفلسطيني المعتقل فوزي الجنيدي بكفالة مالية قدرها ٢٥٠٠ دولار، وأمهلت المحكمة العسكرية النيابة 48 ساعة لتقديم اعتراض على الكفالة.

وأكدت عائلة الجنيدي، الذي حصلت صورته أثناء اعتقاله على اهتمام دولي واسع، أن المحامي طالب المحكمة بإطلاق سراح الفتى الأسير إلا أن النيابة الإسرائيلية اعترضت على مقدار الكفالة.

وأكدت العائلة في تصريح مقتضب وصل لوكالة "سبوتنيك"، أن "ابنها فوزي متهم بإلقاء حجر واحد فقط على الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى تهمه مقاومة الاعتقال حيث اعتقل قبل نحو ١٠ أيام".

وكانت الصورة التي التقطت للفتى لحظة اعتقال قوات الجيش الإسرائيلي له، أحدثت صدى على مستوى المؤسسات الحقوقية، لاسيما وأن الصورة أظهرت ٢٣ جنديا يعتقلون فتى قاصرا وهو مغمى العينين.

صورة الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي أثناء اعتقاله من قبل قوات الاحتلال تتحول أيقونة عالمية والأكثر مشاهدة على العربية نت ومصورها عبد الحفيظ الهشلمون يقول ان 23 جندياً اعتقلوا الولد #صباح_العربية pic.twitter.com/5wmGc5R9jC — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) December 14, 2017

​وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن، في 6 ديسمبر/ كانون الأول، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واصدر أوامره لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس. ما أثار موجة احتجاجات فلسطينية أسفرت عن اعتقال العشرات ومقتل 16 فلسطينيا.