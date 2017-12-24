محكمة كويتية تؤجل محاكمة ناشط متهم بالإساءة للإمارات

قررت محكمة كويتية، تأجيل محاكمة الكاتب والناشط الكويتي، عبدالله محمد الصالح، بتهمة الإساءة لدولة الإمارات وحكامها، إلى جلسة 21 كانون الثاني/ يناير المقبل.

© AFP 2017/ Yasser Al-Zayyat / AFP القادة الخليجيون يجتمعون في الكويت على خلفية أزمات حادة وذكر حساب موقع "المجلس" الإخباري الكويتي على "تويتر" أنه تقرر "تأجيل موعد الجلسة جاء بسبب تأخر المحامي عن سداد رسوم الدعوى المدنية، بصفته وكيلًا عن عدد من مواطني دولة الإمارات الذين تقدموا بشكوى ضد الصالح".





ويحاكم الصالح المعروف باسم "البرونزي" غيابيا أمام محكمة الجنايات الكويتية وكان من المقرر عقد جلسة لمحاكمته اليوم الأحد لكنه تم إعلان تأجيل الموعد.





ويتواجد الناشط الكويتي خارج البلاد وانتقد في تغريدات سابقة له دولة الإمارات وحكامها ونشر مقطع مصورة على نفس الحساب ينتقد فيها الإمارات على خلفية مقاطعتها لدولة قطر بسبب "دعمها للإرهاب".

محكمة الجنايات تؤجل قضية «أمن دولة» والمتهم بها الكاتب د. عبدالله محمد الصالح بتهمة المساس بالإمارات وحكامها لجلسة 21-1 المقبل.. وذلك لسداد رسوم الدعوى المدنية من قبل المحامي بصفتة وكيل عن المدعين بالحق المدني ولإعلان المتهم. pic.twitter.com/jxDYlztiVX — المجلس 🇰🇼 (@Almajlliss) December 24, 2017