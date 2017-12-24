الكشف عن موعد رفع أسعار البنزين في السعودية

© AFP 2017/ JOE KLAMAR بلومبيرغ: السعودية ترفع أسعار الوقود 80% خلال أيام

وقالت الوكالة، إن حكومة المملكة سترفع أسعار البنزين مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، مؤكدة أن المصدران "أحدهما حكومي والآخر مطلع"، لم يضعا نسباً محددة لرفع الأسعار المرتقب.

وقال المصدران، "إنه لم يتم الإعلان عن رفع أسعار البنزين الآن أو قبل ذلك، حتى لا تلجأ محطات الوقود للتخزين للاستفادة من الأسعار الجديد"،وتوقع المصدران أن تقدم شركة أرامكو، المزود الرئيس للوقود في البلاد، على خفض إمدادات السوق المحلية، في آخر يومين من العام، لمنع تخزين محطات الوقود للبنزين.

ورجح مسؤولون سعوديون خلال وقت سابق، أن رفع أسعار الوقود سيتم بعد صرف أول دفعة من برنامج الدعم النقدي للمواطنين "حساب المواطن"، والتي تم صرف أول دفعة من البرنامج، الخميس الماضي، فيما أكدت وزارة العمل أنه تم احتساب أثر رفع أسعار البنزين في الاعتبار عند تحديد الدعم.

وفي 12 من الشهر الجاري، قالت وزارة الطاقة السعودية، إن التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) سيكون خلال الربع الأول من العام القادم، وتبيع السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.

وأعلنت السعودية، مؤخراً، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال "260.8 مليار دولار"، بعجز 195 مليار ريال "52 مليار دولار"، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال "208.8 مليار دولار".