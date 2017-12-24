ماكرون يشدد على مواجهة إيران في اتصال بالعاهل السعودي

جرى اتصال هاتفي بين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

© Sputnik. Сергей Гунеев إصلاحات ماكرون الأوروبية محور محادثات حزب ميركل و الحزب الاشتراكي

وبحسب ما نقلته وكالة "واس" الرسمية السعودية فإن ماكرون أكد على "ضرورة العمل على مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشدداً على موقف بلاده الواضح تجاه الدور الإيراني التخريبي والمتمثل في دعم الميليشيا الحوثية وتزويدها بتقنيات الصواريخ البالستية لمهاجمة المملكة والاستقرار في المنطقة".

وبحسب الوكالة فإن ماكرون أعرب للملك سلمان على إدانة الجمهورية الفرنسية لمحاولة "ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي"، وأكد على دعم بلاده وتضامنها مع المملكة ضد أي تهديد لأمنها.

وقدم ماكرون شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف، وجهودها في تجفيف منابع الإرهاب، وخصوصاً ما قامت به المملكة مؤخرا من دعم جهود مكافحة الإرهاب في دول الساحل الأفريقي.