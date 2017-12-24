تعديلات وزارية وأمنية وإدارية واسعة في اليمن

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارات بإجراء تعديل وزاري في حكومة أحمد عبيد بن داغر، يأتي على رأسها حقيبة وزارة الداخلية، علاوة على تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات.