درجات الحرارة المتوقعة في عام 2018

© Fotolia/ Viacheslav Lakobchuk درجات الحرارة المناسبة تحفز الأشخاص على ارتكاب الجرائم وقال المكتب إن متوسط درجات حرارة العالم سيرتفع مجددا في العام المقبل "لكن من المستبعد أن يسجل مستوى قياسيا جديدا نتيجة التأثير الملطف لظاهرة "النينيا" المناخية في المحيط الهادي".





وأشار المكتب إلى أنه من المتوقع أن يكون متوسط الزيادة في درجة حرارة العالم في 2018 بين 0.88 و 1.12 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من عام 1850 إلى 1900.





وبحسب المكتب فإن هذا يعني زيادة بين 0.28 و0.52 درجة مئوية عن متوسط درجة الحرارة في الفترة من 1981 إلى 2010، والذي بلغ 14.3 درجة.





وقال "آدم سكيف"، رئيس قسم التوقعات طويلة المدى في مكتب الأرصاد الجوية: "سيكون 2018 شديد الحرارة عالميا، لكن من المستبعد أن يتجاوز المستوى القياسي المسجل في 2016".