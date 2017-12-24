مقتل عنصر في "القاعدة" والقبض على آخر بحضرموت شرق اليمن

وأضاف، أن أحد العناصر الإرهابية لقي مصرعه خلال الاشتباكات، كما قتل جندي في العملية التي انتهت بالقبض على العنصر الإرهابي الآخر.
وعزز الجيش اليمني خلال الفترة الماضية انتشاره في دوعن لمواجهة هجمات تشنها عناصر التنظيم بين الحين والآخر في المديرية، وذلك عقب استعادة الجيش وقوات التحالف العربي السيطرة على مدينة المكلا عاصمة المحافظة من قبضة عناصر القاعدة في 24 نيسان/ أبريل 2016 بعد عام من خضوعها لهيمنة التنظيم الإرهابي.
وتشهد مناطق عدة في اليمن حضورا لمسلحي القاعدة من بينها مدن وادي حضرموت التي سبق وسيطر عليها التنظيم الإرهابي في أبريل/ نيسان 2015 لمدة عام كامل قبل أن تحرر.
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