ما تتميز به ملكة بريطانيا عن باقي شعبها

تتمتع الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بصلاحيات واستثناءات لا يتمتع بها غيرها في المملكة بل وفي العالم أيضا.





وبحسب موقع العائلة الملكية البريطانية فإنه في الصفحة الأولى من جواز السفر البريطاني توجد عبارة تشير إلى أن "وزير خارجية صاحبة الجلالة البريطانية يطلب باسم جلالتها من كل من يهمه الأمر أن يسمح لحامل هذا الجواز بالمرور بحرية".





ويضيف الموقع أنه وفقا لتلك الوثيقة فإن الملكة لا تحتاج إلى امتلاك جواز سفر، ويؤكد أنها وحدها هي من ينطبق عليها هذا الأمر، وحتى أفراد العائلة الملكية الآخرون، مثل دوق إيدنبرغ وأمير ويلز، لا يتمتعان بهذه الميزة، ومطالبين باستخراج جوازات سفرهم الخاصة.





وخلال 60 عاما، قامت ملكة بريطانيا بـ261 زيارة خارجية رسمية لـ116 دولة.





وليس هذا الاستثناء هو الوحيد الذي تتمتع به الملكة البريطانية، إذ لا تحتاج الملكة كذلك للخضوع لاختبار قيادة السيارة، فهي لا تحتاج إلى الحصول على تصريح لقيادة سيارة، وكذلك هي الشخص الوحيد في بريطانيا الذي بإمكانه قيادة السيارة بدون رخصة، كما أنها لا تحتاج أيضا إلى وضع لوحة أرقام على سيارتها.





وبحسب موقع العائلة الملكية أيضا فإنه لا يجوز مقاضاة الملكة، وأنها لا تخضع للإجراءات المدنية والجنائية، ورغم ذلك يؤكد الموقع على أن الملكة حريصة بشكل كبير على أن تتطابق الأفعال التي تقوم بها مع القوانين التي تطبق على باقي الشعب.