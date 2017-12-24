مفتي سوريا: أقول للعالم المسيحي وبابا الفاتيكان أن يرفعوا الصوت ضد قرار ترامب

توجه مفتي الجمهورية العربية السورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالقول: أقول للولايات المتحدة إنها أشعلت حربا دينية جديدة في العالم.

© REUTERS/ ALESSANDRO BIANCHI البابا قبل قداس عيد الميلاد: توقفوا وتأملوا في سيرة المسيح

وأشار المفتي حسون بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، إلى أنه على المسيحيين والمسلمين في العالم أن يقفوا صفا واحدا ضد مغتصبي القدس.

وأضاف حسون: أقول للعالم المسيحي وبابا الفاتيكان أن يرفعوا الصوت ضد قرار ترامب. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

ونوه مفتي سوريا بموقف البطريرك الماروني في لبنان واصفا إياه بالمشرف جدا حيال القدس، وتابع "الذين لم يظهروا حاليا من أجل القدس غابوا لأنهم فشلوا في سوريا والناس لم تعد تصدقهم".

وأضاف: الحرب الطائفية بدأت بالحرب العراقية الإيرانية وكان يتم التحريض عليها في موسم الحج. على حد قوله.

وأكد مفتي الجمهورية السورية أن كل طوائف ومذاهب سوريا أمة واحدة.

وقال المفتي حسون: الرئيس الأسد قال إننا لن نكفر بإسلامنا وعروبتنا ولن نخضع للذين شوهوا الإسلام والعروبة، وأقول للذين طعنوا سوريا بظهرها إن الرئيس الأسد رفض طردكم ولم يخضع للضغط الأمريكي.

وبين أننا نحتاج الى عدل الحاكم وليس إلى انتمائه الديني أو المذهبي.