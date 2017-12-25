الكشف عن خطة إسرائيل الجديدة بشأن القدس

وتأتي هذه الخطوة من جانب السلطات الإسرائيلية، لتأكيد ما تطلق عليه "القدس الكبرى".
وقالت الوزارة: "الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري، الذي يتصاعد حاليا في كل من القدس، والأغوار الفلسطينية، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق جنوب نابلس وغيرها".
وأضافت الخارجية الفلسطينية "هذه الجرأة الاستعمارية الإسرائيلية لم تكن لتحدث لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
إلى ذلك، أكدت قناة "ريشت 14" الإسرائيلية، بنود الخطة كما نقلت عن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قوله "الهدف من هذه الخطة إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".
وتشمل الخطة أيضا على تكوين بنية تحتية تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات، ومناطق تجارية وغيرها من المشاريع السكنية والخدمية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)