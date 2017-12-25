الكشف عن خطة إسرائيل الجديدة بشأن القدس

كشفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عما وصفته بخطة "البناء الاستيطاني الإسرائيلية الجديدة في القدس" ومحيطها، والتي تهدف لفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني وضمها لإسرائيل.

© AFP 2017/ THOMAS COEX دولة أوروبية تنوي نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

وأكدت الوزارة في بيان لها نشرته العديد من وسائل الإعلام، أن الخطة الإسرائيلية تشمل بناء 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها.

وتأتي هذه الخطوة من جانب السلطات الإسرائيلية، لتأكيد ما تطلق عليه "القدس الكبرى".

وقالت الوزارة: "الخطة الاستيطانية الضخمة تأتي في إطار المشروع الاستعماري، الذي يتصاعد حاليا في كل من القدس، والأغوار الفلسطينية، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق جنوب نابلس وغيرها".

وأضافت الخارجية الفلسطينية "هذه الجرأة الاستعمارية الإسرائيلية لم تكن لتحدث لولا إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

إلى ذلك، أكدت قناة "ريشت 14" الإسرائيلية، بنود الخطة كما نقلت عن وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي، يؤاف غالانت، قوله "الهدف من هذه الخطة إقامة وحدات سكنية على أراضي القدس الموحدة عاصمة إسرائيل".

وتشمل الخطة أيضا على تكوين بنية تحتية تحتية تتعلق بالنقل والمواصلات، ومناطق تجارية وغيرها من المشاريع السكنية والخدمية.