21 قتيلا وجريحا بمواجهات بين التحالف وجماعة "أنصار الله" في اليمن

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة تعز لـ"سبوتنيك"، بأن 10 من مسلحي "أنصار الله" قتلوا يوم الأحد، وأصيب آخرون بمواجهات مع أبناء منطقة الحيمة في مديرية التعزية.
وأشار المصدر إلى أن المواجهات تأتي عقب إعطاب أبناء الحيمة دبابة للحوثيين في المنطقة، ونصبهم، الجمعة، كميناً لتعزيزات لمسلحي "أنصار الله" في محيطها أسفر عن مصرع 4 مسلحين وإعطاب آليات.
إلى ذلك، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين في محافظة الضالع وسط اليمن.
وأبلغ "سبوتنيك" مصدر محلي، بمقتل وإصابة 6 من مسلحي "أنصار الله" باستهداف الجيش اليمني آليتهم غرب مريس في مديرية قعطبة.
على صعيد آخر، شهدت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، مواجهات بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله".
ووفقاً لمصدر محلي، نفذ الجيش اليمني هجوماً على مواقع للحوثيين في وادي شواق بمديرية الغيل، خلف قتلى وجرحى.
وأضاف، أن الحوثيين نفذوا هجوماً مضاداً على مواقع للجيش اليمني في منطقة الجرشب بذات المديرية، ما أدى إلى إلحاق خسائر.
في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، شن طيران التحالف 6 غارات على مناطق مندبة والسداد والثعبان وآل مغرم في مديرية باقم.
كما شن التحالف 5 غارات جوية على محافظة الحديدة غرب اليمن استهدفت مديرية الدريهمي ومنطقة رأس عيسى في مديرية الصليف ومفرق الجاح بمديرية بيت الفقية.
وقصف طيران التحالف بـ 4 غارات مناطق متفرقة في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.
وتعرضت محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، إلى 3 غارات لطيران التحالف استهدفت مديرية صرواح.
وجدد طيران التحالف قصفه للعاصمة صنعاء بغارة على تبة في شارع الثلاثين بمنطقة شملان.
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