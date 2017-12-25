رسالة من العاهل المغربي للملك سلمان

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الأحد، رسالة من الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سلم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، خلال استقبال الملك لهما في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض يوم الأحد.

وحضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي خالد بن عبدالرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل الجبير، بحسب "واس".

وذكرت الوكالة أن المسؤولان المغربيان نقلا للملك سلمان تحيات العاهل المغربي، فيما ابدى خادم الحرمين الشريفين تحياته للملك محمد السادس، معربا عن احترامه وتقديره له.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن مضمون الرسالة.