حكاية فيديو "النائبة السعودية الراقصة" الذي أشعل الغضب في المملكة

أثار فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمرأة ترقص على أنغام إحدى الأغاني السعودية الوطنية جدلًا واسعاً في المملكة، وسط تقارير تزعم أن الفيديو لعضوة مجلس الشورى السعودي نورة الشعبان.

إلا أن عضوة مجلس الشورى لطيفة الشعلان أكدت في تغريدة لها، أن السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو ليست عضوة في مجلس الشورى السعودي سواء العام الماضي ولا الحالي.

مقطع الرقص المتداول على أنه لعضوة في مجلس الشورى السعودي كذب صريح. فالظاهرة في الفيديو ليست عضوة لا في الدورة الحالية ولا الدورة السابقة. — لطيفة الشعلان (@LatifahAshaalan) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧

من جانبها علّقت، نورة الشعبان، على هذه المزاعم بآيتين من القرآن الكريم، حيث قالت، عبر حسابها في "تويتر": "قال تعالى: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)، (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل).

قال تعالى



(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)



(الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) — نوره الشعبان 🇸🇦 (@Noraalshaaban) December 24, 2017

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