قوات هادي تسيطر على ثاني مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن

سيطرت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة من التحالف العربي، على مديرية ناطع، ثاني مديريات محافظة البيضاء وسط اليمن، إثر معارك عنيفة ومتواصلة ضد مقاتلي جماعة "أنصار الله".

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر محلي في محافظة البيضاء لـ"سبوتنيك"، بأن "الجيش اليمني سيطر على مديرية ناطع بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، سقط خلالها قتلى وجرحى".

وأشار إلى أن قوات الرئيس هادي سيطرت أيضاً على منطقة الساحة مركز مديرية نعمان، واستعادت السيطرة على مناطق أخرى في المديرية.

وبالأمس، تمكنت قوات الرئيس هادي من السيطرة على مواقع مهمة في وادي خير بمديرية بيحان في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

ويوم السبت، سيطرت تلك القوات على مديرية نعمان، أولى مديريات المحافظة، بعد ساعات فقط من السيطرة الكاملة على مديرية بيحان، غربي محافظة شبوة (جنوب شرق).

ويشهد اليمن منذ عام 2014، نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015، بعملية عسكرية تحت اسم "عاصفة الحزم" لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وقد أسفر النزاع عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل، حسب معطيات الأمم المتحدة.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء، خاصة في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لـحركة "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من الشهر الجاري.