الرئيس التونسي يؤكد أن حظر عمل شركات الطيران الإماراتية سيظل ساري المفعول

أكد الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، أن قرار تونس تعليق عمل شركات الطيران الإماراتية إلى تونس، سيظل ساري المفعول حتى مراجعة الأخيرة قرارها السابق بحظر سفر النساء التونسيات على متن الشركات الإماراتية، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين.