دعم بري للجيش السوري في ريف حماة تمهيدا لاقتحام مطار "أبو الضهور" (فيديو)

تكاد لا تستكين النيران السورية في ضربها لتجمعات ومقرات جبهة "النصرة" والفصائل العاملة معها في ريف حماة وخاصة مع قرب وصول وحدات الاقتحام إلى مطار أبو الضهور العسكري الذي بات على بعد 15 كيلومترا عن آخر البلدات التي سيطرت عليها.

قال مصدر عسكري لمراسل " سبوتنيك " أن التركيز الميداني لم يتأثر بهجمات المسلحين التي طالت مناطق قرب "محردة"، فالقوات البرية اقتربت من السيطرة على الشاكوسية والرهجان وأم دالي في ريف حماة الشرقي،

وباتت اليوم تتقدم نحو قرية أبو دالي في ريف إدلب، انطلاقا من محيط تل خنزير وبليل والطليسية مما قد يطيح بمزيد من مواقع النصرة في الأيام القادمة.

وأضاف المصدر: أن الضربات النارية الصاروخية والجوية تصاعدت وتيرتها مع وصول قوات النخبة التي أنهت مؤخرا عملياتها في الصحراء السورية وأصبحت اليوم جاهزة لتطهير أخر معاقل النصرة في ريف حلب الجنوبي ومنها نحو ريف إدلب وحماة باعتبار المنطقة

مترابطة جغرافيا ولا يمكن عزلها عن بعضها البعض، كما يتوفر للطيران الحربي السوري والروسي المشترك بنك من الأهداف المنتشرة في تلك المنطقة ويجري حاليا تدميرها قبل بدأ الزحف البري.

وكانت جبهة "النصرة" قد فشلت في خرق جبهات ريف حماة الشمالي الشرقي بعدما استقدمت مئات المقاتلين بغية تشتيت الجيش السوري ودفعه إلى إيقاف تقدمه نحو مطار أبو الضهور العسكري.