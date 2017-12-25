أمر ملكي جديد بشأن القضاء السعودي

© REUTERS/ POOL أمر ملكي سعودي بتشكيل لجنة علية تختص بقضايا الفساد برئاسة محمد بن سلمان

قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الملك سلمان أصدر أمراً ملكياً جديداً بترقية "43" قاضياً في ديوان المظالم، مبينا أن "الأمر الملكي الصادر تضمن ترقية عدد من القضاة على مختلف الدرجات القضائية في دعمٍ كريم سام لمرفق القضاء لأجل النهوض بمسؤولياته".

وأضاف الشيخ اليوسف، أن "الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة قاضي استئناف إلى درجة رئيس محكمة استئناف، وترقية خمسة قضاة من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب) وترقية قاضٍ من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) وترقية (18) قاضياً من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) كما تضمن الأمر الكريم أيضاً ترقية (18) قاضياً من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج)".

وأكد أن هذا الأمر الملكي وماسبقه من أوامر في هذا الشأن تأتي لتؤكد حرص القيادة الحكيمة برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مرفق قضاء ديوان المظالم، من خلال دعمه وظيفياً تعيينا وترقية، وأن هذة المساندة لها تبعته الإيجابية بإذن الله في مزيد من البذل للوصول إلى تطلعات القيادة الرشيدة، والرؤى السامية.