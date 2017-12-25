وزير خارجية فلسطين يدين قرار غواتيمالا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

© REUTERS. AMIR COHEN بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس

رام الله — سبوتنيك . ووصف المالكي، اليوم الاثنين، قرار غواتيمال بأنه عمل مخزي يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة.

وقال المالكي إن هذه خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وأضاف المالكي: "هذا الإعلان يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية، التي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز.

وتابع: "هذا العمل المخزي والمخالف للقانون يستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين كافة، بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها".