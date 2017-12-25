نتنياهو لغواتيمالا: بارك الله بلدينا

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الذي اتخذته دولة غواتيمالا بنقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس، لتكون بذلك الدولة الثانية التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS. AMIR COHEN بالفيديو... نتنياهو مرشد سياحي للمسيحيين في القدس

رام الله — سبوتنيك . قال نتنياهو في كلمة، اليوم الإثنين، أمام الكنيست "أريد من هنا أن أقول لرئيس غواتيمالا بارك الله بلدينا إسرائيل وغواتيمالا، نحن هنا في أورشليم في انتظاركم".

وأضاف نتنياهو "قلت لكم مؤخرا إنه ستكون هناك دول أخرى ستعترف بأورشليم كعاصمة إسرائيل وستعلن نقل سفاراتها إليها، فها أتت الدولة الثانية لتعلن ذلك وأكرر وأقول ستكون هناك دول أخرى، هذه هي مجرد البداية".

وأعلنت غواتيمالا، اليوم الإثنين، أنها ستقوم بنقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس وبحسب هيئة البث الإسرائيلي، فإن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، قال إنه اتخذ هذا القرار بعد إجرائه محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

من جانبه رحب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بإعلان الرئيس الغواتيمالي عن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، حيث قال الرئيس ريفلين، إن غواتيمالا بينت للعالم باسره أنها أيضا تعلم أن القدس هي عاصمة لإسرائيل.

في السياق ذاته أشاد رئيس الكنيست يولي ادلشتيان بقرار غواتيمالا، قائلا في رسالة بعث بها إلى الرئيس الغواتيمالي موراليس، إنه بقراره هذا أثبت كونه صديقا حميما لإسرائيل، معربا عن أمله في أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين لمصلحتهما.

ورحب رئيس بلدية القدس نير بركات، بقرار رئيس غواتيمالا جيمي موراليس نقل سفارة بلاده إلى العاصمة، مؤكدا أنه يدل على متانة الصداقة التي تربط بين البلدين.