مصدر طبي: ارتفاع عدد ضحايا غارات التحالف على ذمار إلى 59 شخصا

وتابع الشامي، أن عدد من الجرحى بترت أطرافهم، والبعض الآخر يخضع لعمليات جراحية، ولفت الشامي، إلى أن هناك نقص شديد في الأدوية والمعدات واللوازم الطبية، وقد تمت مناشدة الجهات والمنظمات الدولية لتوفير الحد الأدنى من تلك المستلزمات ولم تكن هناك أية ردود أفعال.
وكان طيران قد شن 6 غارات اليوم على مكتب الجمارك ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين اليوم الإثنين.
من جانبه، استنكر الناطق الرسمي لـ"أنصار الله" محمد عبد السلام، ما قام به طيران التحالف من مجازر اليوم في ذمار واستهداف مبنى الجمارك والذي أودى بحياة عدد من المدنيين وسقط عدد الجرحى، وفي زبيد والجراحي بالحديدة استهدف مزارع مواطنين وسقط قتلى وجرحى، وفي صنعاء استهدف النصب المصري وبيوت المواطنين والطريق العام وسقط عدد من القتلى والجرحى.
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