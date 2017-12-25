مصدر طبي: ارتفاع عدد ضحايا غارات التحالف على ذمار إلى 59 شخصا

أكد الدكتور جمال حسن الشامي، رئيس هيئة مستشفى ذمار، ارتفاع عدد الضحايا في قصف قوات التحالف على مكتب جمارك ذمار اليوم إلى 4 قتلى و55 جريحا حالاتهم متفاوتة.

© REUTERS/ ABDULJABBAR ZEYAD تعرف على أهم الموانئ التي يسيطر عليها التحالف في اليمن

وقال الشامي، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الإثنين، إن التحالف قام بـ6 غارات اليوم على مكتب الجمارك وهو مكان مدني وليس له علاقة بالعمليات الحربية، لذا فإن معظم الضحايا من المدنيين.

وتابع الشامي، أن عدد من الجرحى بترت أطرافهم، والبعض الآخر يخضع لعمليات جراحية، ولفت الشامي، إلى أن هناك نقص شديد في الأدوية والمعدات واللوازم الطبية، وقد تمت مناشدة الجهات والمنظمات الدولية لتوفير الحد الأدنى من تلك المستلزمات ولم تكن هناك أية ردود أفعال.

وكان طيران قد شن 6 غارات اليوم على مكتب الجمارك ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين اليوم الإثنين.

من جانبه، استنكر الناطق الرسمي لـ"أنصار الله" محمد عبد السلام، ما قام به طيران التحالف من مجازر اليوم في ذمار واستهداف مبنى الجمارك والذي أودى بحياة عدد من المدنيين وسقط عدد الجرحى، وفي زبيد والجراحي بالحديدة استهدف مزارع مواطنين وسقط قتلى وجرحى، وفي صنعاء استهدف النصب المصري وبيوت المواطنين والطريق العام وسقط عدد من القتلى والجرحى.