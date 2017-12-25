الصليب الأحمر يوبخ إسرائيل بعد إهانة عضو في الكنسيت لعائلات مساجين فلسطينيين

قال الصليب الأحمر إن من واجب إسرائيل ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور السجناء.

© Sputnik. Maksim Blinov وزير خارجية فلسطين يدين قرار غواتيمالا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

أعلن الصليب الأحمر هذا الأمر بعدما ظهر عضو في الكنيست بتسجيل مصور وهو يوجه إهانات على متن حافلة تقل أقارب في زيارة لنزلاء في سجن إسرائيلي، حسب "رويترز".

وكان المشرع أرون حزان قد استقل الحافلة عند الحدود مع غزة، وقال على "تويتر" إنه أبلغ الأقارب أن السجناء "إرهابيين يجب أن يموتوا".

وفي مقطع مصور منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صاح في والدة أحد السجناء قائلا إن ابنها "حشرة" و"كلب" لترد عليه الأم مستنكرة "حشرة؟…ابني مش حشرة…ابني سيد الرجال والكلب هو اللي بيقول عنه كلب".

وكانت الأسر على متن الحافلة في طريقها إلى سجن "نفحة" جنوبي إسرائيل قادمة من قطاع غزة في موكب ترافقه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسب "رويترز". وقالت اللجنة في بيان إنها "تأخذ ما حدث اليوم بجدية شديدة".

وقالت سهير زقوت، المتحدثة باسم اللجنة في بيان "الأسر لها الحق في زيارة أحبائها بطريقة كريمة…السلطات المختصة مسؤولة عن أن تضمن إجراء الزيارات بطريقة آمنة ودون تدخل".

وقال حزان، وهو عضو في حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه واجه الأقارب للترويج لتشريع يلغي زيارات من هذا القبيل لحين عودة السجناء الإسرائيليين في غزة ورفات الجنود من هناك.

ورفضت سلطة السجون الإسرائيلية التعليق على الواقعة.