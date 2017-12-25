السودان يعرض على تركيا زراعة مليون فدان

عرض وزير الاستثمار السوداني على رجال أعمال أتراك، مليون فدان لزراعة الحبوب الزيتية والقطن في بلاده، وذلك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان.

قال مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس مجلس الوزراء السوداني ووزير الاستثمار، إن الاستثمار الزراعي يمكن أن يحقق عوائدا تصل إلى مليار دولار خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال السوداني التركي، اليوم الإثنين، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وتطورت العلاقات بين الخرطوم وأنقرة منذ عام 2002، عقب وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة.

وأعلن الرئيسان السوداني عمر البشير، والتركي رجب طيب أردوغان، في الخرطوم، إنهما يسعيان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار، بينما دعا وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، الجانب التركي إلى إنشاء مصارف تركية، لتسهيل انسياب الأموال بين البلدين.

وبدأ أردوغان، زيارة إلى السودان، منذ أمس الأحد 24 ديسمبر، ضمن جولة إفريقية، تستمر حتى الأربعاء المقبل، وتشمل تشاد وتونس.