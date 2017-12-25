اليمن... 18 قتيلا وجريحا في الحديدة وتعز... ومقتل 3 جنود سعوديين

تواصلت المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة تعز.

صنعاء — سبوتنيك . قال مصدر عسكري من وزارة الدفاع في صنعاء إن مسلحي "أنصار الله" نفذوا اليوم الإثنين، هجومين على قوات الرئيس هادي في مديرية موزع في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

واستهدفت "أنصار الله" مواقعا للجيش اليمني جنوب معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي وغرب مدينة موزع.

وأشار المصدر، إلى أن الهجومين خلفا قتلى وجرحى في صفوف الجيش اليمني، وأن الحوثيين أعطبوا بقصف مدفعي مدرعة غرب تبة حرزين في موزع، ونصبوا كميناً لآلية عسكرية شرق جبل نابضة في ذات المديرية.

ولقي مسلحان من "أنصار الله" مصرعهما وجرح آخر بمواجهات مع قوات الرئيس هادي في قرية البركنة بمديرية مقبنة.

فيما سقط آخرون بين قتيل وجريح بقصف طيران التحالف.

ودارت مواجهات بين قوات الرئيس هادي ومسلحي "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية. واعترفت وسائل إعلام سعودية بمقتل 3 جنود من الجيش السعودي خلال معارك مع "أنصار الله" في حدودها مع اليمن، وهم: الرقيب عطيه بن أحمد علي السعدي الزهراني، والعريف سالم بن صالح أسعد الحريصي، والعريف خالد بن محمد تويتي.