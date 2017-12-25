قرار تاريخي من محكمة سعودية بشأن "النقاب"

تراجعت المحكمة العامة في الرياض، عن شرط ارتداء المحاميات اللاتي يرغبن بدخول المحكمة للنقاب، مكتفية بارتدائهن للحجاب.

© Sputnik. Pavel Gerasimov محكمة كويتية تؤجل محاكمة ناشط متهم بالإساءة للإمارات

وأثيرت منذ أيام حالة من الجدل إثر طرد محامية من المحكمة لعدم ارتدائها النقاب.

ووفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، تراجعت المحكمة عن قرارها بضرورة ارتداء النقاب في واقعة غير مسبوقة، مشترطة دخول النساء بملابس محتشمة، وضرورة التقيد بالحجاب الشرعي.

وكان أحد القضاة قد طرد محامية متدربة لعدم ارتدائها النقاب، حيث أمر رجال الأمن في المحكمة بإخراج المحامیة المتدربة.

وتقدمت المحامية بشكوى ضد القاضي الذي طردها، وفيما يبدو انتهت التحقيقات بإلغاء شرط ارتداء النقاب، والاكتفاء بالحجاب.

وتسببت الواقعة إثارة حالة من الجدل بين السعوديين ما بين منظور مؤيد لشرعية النقاب ووجوبه، وبين من يراه اختياريا ولا يجوز فرضه.