فضائية أمريكية: أوامر باعتقال 48 من قيادات وزارة الدفاع العراقية

كشفت أوامر مصادر لقناة الحرة الأمريكية عن صدور أوامر قضائية بالقبض على 48 من القيادات العليا بوزارة الدفاع العراقية بتهم فساد مالي واداري.

العراق وفرصة النصر على الأزمة الاقتصادية وقال المصادر أن هناك أوامر قضائية مماثلة بحق عشرات من منتسبي وزارة الداخلية بتهم مشابهة.





وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري قد دعا الاثنين في تصريحات صحفية إلى إنزال أقسى العقوبة بالـ"مفسدين حتى يكونوا درسا لغيرهم".





وأكد الجبوري استعداد مجلس النواب للتعاون مع القضاء لاعتقال "المفسدين".