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05:07 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    أردوغان والبشير

    السودان يسمح لتركيا بإدارة جزيرة "سواكن" على البحر الأحمر

    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الإثنين، في الخرطوم أن السودان خصص جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر شرقي السودان لتركيا كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.

    وقال أردوغان وهو يتحدث في ختام ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك في اليوم الثاني لزيارته للسودان أولى محطات جولته الأفريقية "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلي أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم".

    وأضاف، أن "هناك ملحقا لن أتحدث عنه الأن".

    وزار أردوغان برفقة نظيره السوداني عمر البشير سواكن حيث تنفذ وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" مشروعا لترميم الآثار العثمانية، وتفقد الرئيسان خلالها مبنى الجمارك ومسجدي الحنفي والشافعي التاريخيين في الجزيرة.

    أردوغان والبشير
    © REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    ووقع رجال أعمال أتراك وسودانيين 9 اتفاقيات لإقامة مشاريع زراعية وصناعية تشمل إنشاء مسالخ لتصدير اللحوم ومصانع للحديد والصلب ومستحضرات التجميل إضافة إلى بناء مطار في العاصمة السودانية الخرطوم.

    وبذلك ارتفعت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين خلال زيارة الرئيس التركي إلي 21 اتفاقية، بعد أن وقع الجانبان 12 اتفاقية خلال اليوم الأول لزيارة أردوغان، وعلى رأسها إنشاء مجلس للتعاون الاستراتيجي.

    وقال أردوغان، "الأتراك الذين يريدون الذهاب للعمرة (في السعودية) سيأتون إلي سواكن ومنها يذهبون إلي العمرة في سياحة مبرمجة".

    وأشار أيضا إلى توقيع اتفاقية للصناعات الدفاعية دون أن يقدم أية تفاصيل حولها.

    وبلغت قيمة جملة الاتفاقيات الـ 9 (650) مليون دولار.

    وقال البشير خلال الملتقى الاقتصادي "نريد رفع الاستثمارات التركية إلي 10 مليارات دولار في فترة وجيزة".

    وميناء سواكن هو الأقدم في السودان ويستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

    ووفقا لـ"فرانس برس"، استخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزا لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, تعاون استراتيجي, توقيغ اتفاقيات, البشير, أردوغان, جزيرة "سواكن", البحر الأحمر, السودان, تركيا
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