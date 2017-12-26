حقيقة مقتل محمد علي الحوثي إثر غارات "التحالف"

بسبب القلق من الصواريخ اليمنيةيقصف تحالف العدوان الأمريكي السعودي كل شيء قائما— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
فبعدضرب الحفارات بأغلب المحافظات يتجه اليوم لضرب النصب التذكاري المصري ليرتكب مجزرةهناك كماهي المجازر الأخرى بذمار وغيرهافهل سيصل طموحه بعدهذا الى استهداف المآذن من يدري فكل شيءمتوقع مع قلقهم الجنوني pic.twitter.com/2p2AGuBSj5
وأضاف، في تغريدة أخرى: "ما دام المعادلة تغيرت كما قال قائد الثورة، فإني أكرر الدعوة للجميع بما فيهم من يعمل أو يسكن في البروج أخذ إجازة والابتعاد عن هذه الأماكن".
مادام المعادلة تغيرت كما قال قائد الثورة فاني اكرر— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٧
الدعوة للجميع بما فيهم من يعمل أو يسكن في البروج أخذ اجازة والابتعاد عن هذه الأماكن#القوة_الصاروخية_لكم_بالمرصاد
وكان محمد عبدالمجيد قباطي وزير السياحة في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور، أكد مصرع رئيس اللجنة الثورية العليا التابعة لأنصار الله، محمد علي الحوثي، إثر غارة جوية استهدفت أحد تجمعات أنصار الله، في مديرية أرحب بالعاصمة صنعاء، وكان حينها موجود فيها محمد الحوثي.
وقال قباطي، في تغريدة له نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مصادر وثيقة تؤكد مصرع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للميليشيات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي، إثر الغارات التي استهدفت تجمعًا قبليًا لعناصر الحوثي في مدينة أرحب". وأضاف: "وكانت معلومات متواترة قد أفادت بصورة قاطعة بتواجد الحوثي في التجمع عند استهدافه بغارات جوية نفذها طيران التحالف"، وذلك وفقا لصحيفة "سبق"السعودية.
مصادر وثيقة تؤكد مصرع رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للميليشيات الحوثية المدعو محمد علي الحوثي على إثر الغارات التي استهدفت تجمعًا قبليًا لعناصر الحوثي في #أرحب!— د. محمد قباطي (@drqubaty) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧
وكانت معلومات متواترة قد أفادت بصورة قاطعة بتواجد الحوثي في التجمع عند إستهدافه بغارات جوية نفذها طيران التحالف! pic.twitter.com/TLoRRDaXqc
ويعد محمد علي الحوثي، الشخصية الثالثة عقب زعيم جماعة أنصار الله عبدالملك الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد في قائمة المطلوبين لدى قيادة المملكة العربية السعودية، وقد رصدت الرياض مبلغاً وقدره 20 مليون دولار، لأي شخص يدلي بأي معلومات تُـفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان وجوده.
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