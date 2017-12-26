مصر تفاضل بين 5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح للسندات الدولية

قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده ستختار، اليوم، ما بين 4 و5 بنوك دولية لإدارة أحدث طرح من السندات الدولية.

وأضاف الجارحي أن 22 دوليا تقدمت بطلبات لإدارة طرح السندات الدولية، حسب "رويترز".

وأشار الوزير إلى أنه ستتم جولة ترويجية للسندات، في يناير/ كانون الثاني، دون أن يوضح الوزير الدول التي ستشملها الجولة الترويجية.

ومن المتوقع إصدار السندات الدولية، في نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل، بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، حسب "رويترز".

وباعت مصر، في يناير/ كانون الثاني الماضي، سندات دولية ب4 مليارات دولار على 3 شرائح.

وفي أبريل/ نيسان، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار. وباعت مصر سندات بقيمة3 مليارات دولار أخرى في مايو/ أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/ حزيران.