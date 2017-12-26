دمشق في سنة الحرب السابعة... تحيي الميلاد

العام السابع ربما لم يكن عام الفرح المطلق بالنسبة للسوريين، بل عام يحاول فيه بعضهم رفع غمامة حرب كانت لها مشاهد توزعت بين حزن وفرح، لكن في هذا العام كانت المشاهد تدل على فرح لكثرة سالكيه، لا سيما أن المشاهد توزعت على مستوى المحافظات السورية وتحديدا من كانت قبل رؤى الحرب مقتصرة على الحرب والدمار.

© AFP 2017/ Louai Beshara احتفالات بعيد الميلاد حول العالم 20

شوارع مليئة يحيا فيها السوريون بمختلف أطيافهم بجولات طرقية مضاءة ومزينة بشجرة سوريا الميلاد وهدايا بابا نويل ضمن فرق جوالة تعزف لحن الميلاد، عيد الميلاد بشكل يعود بالسوريين شيئا إلى ما قبل الحرب حيث كانوا يلّفون الشوارع ويبقون فيها حتى ساعات متأخرة مفضلين الفرح عن البرد.

وأكد لؤي أحد العازفين في الفرق الكنسية أن هذه السنة كان لحن الموسيقا مختلفا، "شاهدنا الشوارع بطريقة مختلفة، كانت البسمة ملاحظة على وجوه الكثيرين، مع دموع من قبل بعض كبار السن الذين فضلوا ممارسة طقس العيد في الشوارع لا في منازلهم كما السنوات الست الماضية".

وتابع، أن لحن الموسيقا في هذا العيد كانت تجتمع مع باقي الموسيقا المعزوفة في جميع المحافظات السورية لينتقل الصوت إلى السماء كما صوت الروح المنبثقة من طفل حديث الولادة، "لقد ولدنا اليوم مع ولادة المسيح".

وبينت السيدة أم رائف أن ما تراه اليوم لا يصدق، "لا أحد يعلم في العالم ما حلّ بسوريا على مدى أيام الحرب، نحن اليوم انتصرنا وإرادة الحياة فاقت الوصف، نحن شعب محب ويستحق الحياة".

تكثر الكلمات المرحبة والمتشابهة فيما بينها من حيث السعادة المشاهدة على وجوه من كان أمس يقضي ليلة الميلاد في الشوارع، بالتوازي مع الصور الملتقطة مع بابا نويل، وأشجار الميلاد المضاءة في الأحياء أمام المحلات التجاري.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin احتفالات بعيد الميلاد في دمشق، سوريا

نهاية هذه الجولات وفي إحدى أحياء دمشق القديمة تقف مريم أمام أيقونة السيدة العذراء، تمسك يدها بالثانية تغمض عينيها وتدعى لمن استقت اسمها منها، "بوركت هذه الأرض"، رمزية لربما تجمع الكثير والكثير من الكلام في قلوب من يقف في شوارع دمشق مع أمطار السماء في مشهد قريب من مناجاة أن يحلّ السلام ليس في سوريا فقط بل في كل العالم.