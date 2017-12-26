هنية: أمريكا تعرض على السلطة الفلسطينية عاصمة جديدة في أبو ديس

وأوضح أن التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عما يسمى بـ"مشروع القدس الكبرى"، وإنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة ويتحدثوا عن يهودية الدولة وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة، هذه مؤشرات تكشف عن طبيعة القرار الأمريكي.
وأكد هنية أن هناك انتفاضة انطلقت وارتقى الشهداء وأصيب العشرات، وهي "انتفاضة على طريق تحرير القدس والمخزون الموجود لدى شبابنا وجيلنا داخل فلسطين وخارجها مخزون استراتيجي هائل قادر على أن يتصدى لكل محاولات شطب القضية".
وحول المصالحة الفلسطينية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "المصالحة أمام بعض الاستعصاءات هي بحاجة أن نتوقف أمامها ليس من قبيل البكاء على الأطلال ولا من قبيل نكل الجراح ولا من قبيل أننا سننفض يدنا منها".
وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية كشفت، أمس الاثنين، عن شراء الحكومة الأمريكية فندقا في مدينة القدس، تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إليه، تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.
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