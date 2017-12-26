هنية: أمريكا تعرض على السلطة الفلسطينية عاصمة جديدة في أبو ديس

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول، إن الحل الأمريكي يطرح أبو ديس عاصمة لدولة فلسطين، وإقامة ممر لوصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه.

© REUTERS/ Mohammed Salem هنية: لا تنازل عن القدس الموحدة لا شرقية ولا غربية

وأضاف هنية، خلال لقاء مع وجهاء العشائر والمخاتير في قطاع غزة ، إن الحل الأمريكي يتضمن تقسيم الضفة إلى 3 أقسام، فيما يبقى قطاع غزة ككيان منفصل له بعض الصلاحيات، محذراً من تمرير قرار إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال"، قائلا: "إذا تم تمرير قرار ترامب والسيطرة على القدس سيكون ما دونها أسهل"، وذلك وفقا لموقع "الرسالة".

وأوضح أن التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عما يسمى بـ"مشروع القدس الكبرى"، وإنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة ويتحدثوا عن يهودية الدولة وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة المحتلة، هذه مؤشرات تكشف عن طبيعة القرار الأمريكي.

وأكد هنية أن هناك انتفاضة انطلقت وارتقى الشهداء وأصيب العشرات، وهي "انتفاضة على طريق تحرير القدس والمخزون الموجود لدى شبابنا وجيلنا داخل فلسطين وخارجها مخزون استراتيجي هائل قادر على أن يتصدى لكل محاولات شطب القضية".

وحول المصالحة الفلسطينية، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن "المصالحة أمام بعض الاستعصاءات هي بحاجة أن نتوقف أمامها ليس من قبيل البكاء على الأطلال ولا من قبيل نكل الجراح ولا من قبيل أننا سننفض يدنا منها".

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية كشفت، أمس الاثنين، عن شراء الحكومة الأمريكية فندقا في مدينة القدس، تمهيدا لنقل السفارة الأمريكية إليه، تنفيذاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف فيه بالقدس عاصمة لإسرائيل.