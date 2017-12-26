تراجع العجز التجاري الجزائري بنسبة 31% خلال عام 2017

أفاد مصدر في إدارة الجمارك الجزائرية أن العجز التجاري للجزائر تراجع إلى 10.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2017 مقابل عجز ب 15.85 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 أي بانخفاض قدر بـ 4.9 مليار دولار ما يمثل تراجعا بـ31%، بحسب "وكالة الأنباء الجزائرية".

وعرفت الصادرات ارتفاعا محسوسا حيث بلغت 31.19 مليار دولار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من 2017 مقابل 27.22 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 (+14 في المائة)، حيث ارتفعت قيمتها بـ 4 مليار دولار حسب معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك.

كما تراجعت الواردات بشكل طفيف لتستقر عند 41.985 مليار دولار مقابل 42.8 مليار دولار (-12ر2 في المائة) بانخفاض قدره 900 مليون دولار، حسب نفس المصدر.

وبالنسبة لمعدل تغطية الواردات بالصادرات فقد انتقلت الى 74 في المائة مقابل 64 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.

وحسب بيانات الجمارك فإن المحروقات ما تزال تمثل المبيعات الأساسية للجزائر نحو الخارج (94.5 في المائة من الحجم الكلي للصادرات) لتستقر عند 29.47 مليار دولار مقابل 25.64 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بزيادة قدرت بـ 3.8 مليار دولار ما يمثل زيادة بحوالي 15 في المائة.

وتقدر قيمة الصادرات خارج المحروقات التي تبقى دائما ضعيفة ب 1.72 مليار دولار أي بزيادة حوالي 8.26 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، بحسب "وكالة الأنباء الجزائرية".